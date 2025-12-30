Autovelox mobili a Capodanno | controlli anche sulla Tangenziale di Como il 1° gennaio

A cavallo tra il 2025 e il 2026, le forze di polizia stradale riprendono i controlli con autovelox mobili lungo le strade lombarde. Il primo gennaio, inclusa la Tangenziale di Como, saranno effettuate verifiche sulla velocità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti durante il periodo festivo.

A cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, sulle strade statali e autostradali della Lombardia tornano i controlli programmati della polizia stradale con l'impiego degli autovelox mobili. Le verifiche rientrano nelle attività periodiche di prevenzione e hanno l'obiettivo di.

