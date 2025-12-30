Autovelox accesi anche a Capodanno | occhio ai controlli della Polizia Stradale

Durante il periodo di Capodanno, le Forze dell’Ordine intensificano i controlli sulle strade statali, mantenendo attivi gli autovelox. Questa misura mira a garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti, monitorando il rispetto dei limiti di velocità anche durante le festività. È importante rispettare le norme del codice della strada per evitare sanzioni e contribuire a un viaggio più sicuro per tutti.

A cavallo tra il vecchio anno e il nuovo sulle strade Statali sono accesi gli autovelox per i controlli periodici della Polizia stradale. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Autovelox accesi anche a Capodanno: occhio ai controlli della Polizia Stradale Leggi anche: Si accendono gli autovelox: controlli della Polizia Stradale sulle Statali Leggi anche: Gli autovelox sono accesi per i controlli sulle Statali: dove e quando Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Autovelox accesi anche a Capodanno: occhio ai controlli della Polizia Stradale. Autovelox accesi anche a Capodanno: occhio ai controlli della Polizia Stradale - Comunicate le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 29 dicembre 2025 e domenica 4 gennaio 2026 ... leccotoday.it

Autovelox, il decreto di Salvini ne spazza via due terzi: ecco la mappa di quelli saltati e di quelli che restano - La prefettura si era presa dodici mesi di tempo per individuare le aree compatibili con il decreto ministeriale ... ilgazzettino.it

Autovelox, ma quanti sono in Italia? La mappa di Salvini e la verifica metrologica legale: a che punto siamo - Roma, 12 luglio 2025 – Giorgio Marcon, perito del Centro tutela legale, esperto (anche) di autovelox con un mantra: “Nessuno strumento è a norma”. quotidiano.net

Antennatre. . TREVISO | POLEMICA AUTOVELOX: «BASTEREBBE UNA LEGGE PER FARE CHIAREZZA» – L’elenco del Mit sugli Autovelox è definito, ma la certezza giuridica ancora no: tra norme incompiute e dispositivi accesi, resta aperta la questione dell - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.