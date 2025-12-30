Autotrasportatori su tratte Aspi altri ristori per 14 milioni di euro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con la Regione Liguria, ha approvato un’ulteriore somma di 14 milioni di euro destinata agli autotrasportatori su tratte Aspi. Questa misura, parte di un accordo del 2023, mira a sostenere il settore affrontando gli extra costi sostenuti dagli autotrasportatori. L’iniziativa conferma l’impegno delle istituzioni nel supportare il comparto nella gestione delle difficoltà economiche.
Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con Regione Liguria all’erogazione di un’ulteriore tranche da 14 milioni di euro di ristori a favore degli autotrasportatori nell’ambito dell’accordo siglato nel 2023 a sostegno del comparto, a fronte degli extra costi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
