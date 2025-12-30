Autostrade la tabella degli aumenti dei pedaggi dal 1° gennaio 2026 | i prezzi aggiornati per tratta

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un aumento medio dell’1,5%, in linea con l’adeguamento all’inflazione. Di seguito, si presenta la tabella aggiornata con i nuovi prezzi per tratta, utile per pianificare i propri viaggi e comprendere le variazioni tariffarie previste.

Dal 1° gennaio 2026 i pedaggi autostradali saranno più cari. Le tariffe aumenteranno in media dell'1,5% per effetto dell'adeguamento all'inflazione. La conferma è arrivata ieri dal Mit a seguito decisioni della Corte Costituzionale e dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Ecco la tabella con tutti gli aumenti per ogni tratta interessata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

