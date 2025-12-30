Autostrade la stangata di Capodanno | dall’1 gennaio pedaggi più cari dell’1,5%

A partire dall’1 gennaio 2026, i pedaggi autostradali in Italia subiranno un aumento dell’1,5%. Questa variazione interesserà tutti gli automobilisti che utilizzano le autostrade, con conseguenti maggiori costi per il transito ai caselli. L’incremento si inserisce nel quadro delle tariffe e delle politiche di gestione delle infrastrutture stradali del Paese, influendo sui costi di mobilità quotidiana e dei viaggi più lunghi.

FIRENZE – Il 2026 si apre con un rincaro per gli automobilisti italiani. Dall’1 gennaio scattano gli aumenti ai caselli autostradali. L’adeguamento medio previsto è dell’ 1,5%, cifra allineata all’indice di inflazione programmata. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha alzato bandiera bianca. Il tentativo del ministro Salvini e del governo di congelare le tariffe è stato vanificato. Decisive le pronunce della Corte Costituzionale e dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che hanno reso inevitabile l’aggiornamento dei prezzi in base ai Piani economico-finanziari. I rincari colpiscono la quasi totalità della rete nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

