Autostrade Alto Adriatico invariati i pedaggi per il 2026

30 dic 2025

Autostrade Alto Adriatico conferma che i pedaggi rimarranno invariati nel 2026, restando tra le poche concessionarie in Italia a non prevedere aumenti. Insieme a Strade dei Parchi, questa decisione riflette l’impegno per mantenere tariffe stabili e trasparenti, offrendo ai viaggiatori un servizio affidabile e senza sorprese. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione alla sostenibilità e alla qualità delle infrastrutture autostradali.

Autostrade Alto Adriatico è l’unica concessionaria in Italia, insieme a Strade dei Parchi, a non aumentare il pedaggio nel 2026. È stata quindi accolta la richiesta della società che il 9 dicembre aveva inviato la lettera al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ribadire l’intenzione. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Al via il mega parco fotovoltaico di Autostrade Alto Adriatico

