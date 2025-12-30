Autostrada aumentano i pedaggi

L’aumento dei pedaggi autostradali dell’1,5% è stato deciso, suscitando reazioni diverse tra politica e opposizione. Salvini si oppone alla decisione della Consulta, mentre le opposizioni criticano il provvedimento, definendolo come una perdita degli sforzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La variazione entrerà in vigore a breve, influenzando i costi per gli utenti delle autostrade italiane.

