Autorità di Regolazione dei Trasporti Alessio Quaranta nuovo segretario generale

Alessio Quaranta è stato nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). L’ART, con sede a Torino presso il Lingotto, è un’autorità indipendente incaricata di regolamentare e garantire l’efficienza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture correlate. La nomina di Quaranta rafforza il ruolo dell’ente nel garantire trasparenza e sostenibilità nelle attività di regolamentazione dei trasporti in Italia.

Alessio Quaranta è stato nominato segretario generale dell' Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), autorità amministrativa indipendente di regolazione e garanzia, con sede presso il Lingotto di Torino, competente appunto nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Già vicesegretario generale (era stato nominato il 7 gennaio 2025), Quaranta prende il posto di Guido Improta. Chi è Alessio Quaranta. Figura di spicco della pubblica amministrazione italiana, Quaranta per molti anni ha ricoperto il ruolo di direttore generale in Enac. Diversi poi gli importanti incarichi a livello internazionale, tra cui la presidenza dell'Ecac (Conferenza Europea dell'Aviazione Civile) e dell'Eateo (Associazione europea delle organizzazioni di istruzione e formazione aeronautica), nonché la direzione dell'Easti (European aviation security training institute).

