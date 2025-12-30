Autobus piomba sui passanti a passeggio | urla morti e feriti | la scena ripresa in un video

Un incidente ha coinvolto un autobus che ha investito alcuni passanti in un’area molto frequentata della città. La scena, ripresa in un video, mostra momenti di confusione e preoccupazione, con conseguenze gravi per le persone coinvolte. L’evento ha sconvolto la comunità, evidenziando la fragilità della vita quotidiana e la necessità di attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche.

Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata improvvisamente in una tragedia sconvolgente, con una scena di panico che ha spezzato la routine di una delle zone più affollate della città. Un autobus del trasporto pubblico ha travolto diversi pedoni, lasciando dietro di sé morte, feriti e immagini drammatiche che in poche ore hanno fatto il giro dei social e dei notiziari. Il bilancio è pesantissimo: quattro persone hanno perso la vita e altre nove sono rimaste ferite. Tutto è accaduto in pochi istanti, quando il mezzo ha investito i passanti che si trovavano lungo una strada molto frequentata.

