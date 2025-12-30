Auto sale sullo spartitraffico abbatte un cartello e ' vola' nella corsia opposta

Lunedì 29 dicembre a Nave si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, la quale è salita sullo spartitraffico, abbattendo un cartello e finendo nella corsia opposta. Non si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma il episodio ha causato significativi disagi alla circolazione nella zona, evidenziando l'importanza di una guida attenta e prudente.

Un incidente che, pur non avendo avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ha provocato pesanti disagi alla circolazione, ha caratterizzato il pomeriggio di lunedì 29 dicembre a Nave. Lo scontro, avvenuto lungo via Brescia — una delle principali arterie del paese — ha visto coinvolti due.

