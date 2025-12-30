Auto sale sullo spartitraffico abbatte un cartello e ' vola' nella corsia opposta

Lunedì 29 dicembre a Nave si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, la quale è salita sullo spartitraffico, abbattendo un cartello e finendo nella corsia opposta. Non si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma il episodio ha causato significativi disagi alla circolazione nella zona, evidenziando l'importanza di una guida attenta e prudente.

Un incidente che, pur non avendo avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ha provocato pesanti disagi alla circolazione, ha caratterizzato il pomeriggio di lunedì 29 dicembre a Nave. Lo scontro, avvenuto lungo via Brescia — una delle principali arterie del paese — ha visto coinvolti due. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto sale sullo spartitraffico, abbatte un cartello e 'vola' nella corsia opposta Leggi anche: Suv 'vola' sullo spartitraffico, abbatte un cartello e si ribalta in mezzo all'incrocio Leggi anche: Suv 'vola' sullo spartitraffico, abbatte un cartello e si ribalta in mezzo all'incrocio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Auto sale sullo spartitraffico, abbatte un cartello e 'vola' nella corsia opposta - Un incidente che, pur non avendo avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ha provocato pesanti disagi alla circolazione, ha caratterizzato il pomeriggio di lunedì 29 dicembre a Nave. bresciatoday.it

Mercato mondiale auto: elettrico sale dal 20% al 23%, ibrido dal 24% al 28%, fossile dal 56% al 49%. Per la prima volta nella storia, la maggioranza delle auto vendute nel mondo non è a combustione interna. In Europa, l'elettrico sale al 17% dal 13,5 del 202 - facebook.com facebook

Neopatentato acquista un'auto: dopo la firma sale e si schianta contro la vetrina dell'agenzia di pratiche x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.