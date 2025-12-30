Auto rubate e nascoste nei depositi ex Sofer a Pozzuoli | recuperate dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Pozzuoli ha individuato e recuperato tre auto, una moto e un furgone nascosti nei depositi ex Sofer, dove erano stati abbandonati in attesa di smontaggio. L’intervento evidenzia l’attività di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno dei veicoli rubati e il loro occultamento in aree non autorizzate. Le operazioni contribuiscono alla tutela della legalità e alla sicurezza della comunità locale.

Tre auto, una moto ed un furgone negli ex capannoni della Sofer a Pozzuoli in attesa di essere smontati. La Polizia Locale li ha restituiti ai proprietari.

