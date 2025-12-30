Auto fuori strada sulla Cilentana tragedia nel Salernitano | perde la vita un 77enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18 Cilentana, nel tratto tra Cuccaro Vetere e Futani, nel Salernitano. Un'auto fuori strada ha coinvolto un 77enne, provocandone la tragica perdita della vita. L’incidente evidenzia le criticità della viabilità locale e la necessità di interventi per migliorare la sicurezza sulle strade della zona.

