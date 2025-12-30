Auto fuori strada sulla Cilentana muore un 77enne di Nocera
Ancora un dramma lungo le strade della provincia di Salerno, e ancora una volta la “Cilentana” fa da triste scenario e cornice a un incidente mortale. A perdere la vita è un uomo di Nocera che è deceduto sul colpo, dopo che la sua auto è uscita fuori strada.L'incidenteIl sinistro si è registrato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
