Auto fugge dopo tamponamento | Una donna mezzo sequestrato

Un incidente avvenuto a Pian del Mori ha coinvolto un’auto che si è poi data alla fuga. La vittima, un uomo di 42 anni, aveva denunciato di essere stato tamponato e spinto in un fosso la sera di Natale. Poco dopo, i carabinieri hanno comunicato di aver ritrovato l’automobile, contribuendo a chiarire la dinamica dell’accaduto.

"I carabinieri mi hanno chiamato poco fa dicendomi che l'auto è stata ritrovata", annuncia il 42enne che aveva denunciato di essere stato tamponato e spinto in un fosso la sera di Natale, a Pian del Mori. Dal conducente di un mezzo che si era poi allontanato senza prestargli soccorso. Un comportamento sempre più frequente, in ogni parte d'Italia. Come aveva segnalato la disavventura ha voluto ieri raccontare "per onore di cronaca che giustizia è fatta", scrive sul profilo social. L'auto che è scappata dopo l'incidente, aggiunge l'uomo, "è sotto sequestro" e la presunta colpevole, "si tratta di una donna, una volta raggiunta dai carabinieri ha confessato.

