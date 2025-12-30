Auto contromano sulla Statale 36 | attimi di panico alla guida c’era un 80enne di Erba

Venerdì 19 dicembre, sulla Statale 36, un uomo di 80 anni di Erba ha percorso alcuni chilometri in senso contrario, causando momenti di apprensione tra gli automobilisti. L’uomo si è scusato ripetutamente e appariva visibilmente scosso, evidenziando la delicatezza della situazione. L’incidente ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di monitorare eventuali rischi legati alla salute dei conducenti anziani.

Si è scusato più volte ed era visibilmente scosso l’uomo che la sera di venerdì 19 dicembre ha percorso un lungo tratto della Strada Statale 36 contromano. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche e che solo per una serie di circostanze favorevoli non si è trasformato in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

