Auto contro i blocchi di cemento allo svincolo | ferita la conducente

Un incidente si è verificato oggi allo svincolo tra Cervinara e la rotonda di Paolisi, coinvolgendo una Ford Kuga e dei blocchi di cemento. La conducente è rimasta ferita nell’impatto. Si consiglia di prestare attenzione alla dinamica e di rispettare le norme di sicurezza stradale per prevenire eventi simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale ha coinvolto oggi una Ford Kuga allo svincolo che da Cervinara conduce alla rotonda di Paolisi. Per cause ancora da definire, la vettura, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Montesarchio intervenuti sul posto, è andata dritta contro i blocchi di cemento che delimitano la carreggiata. La conducente è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, e l’incidente sembra essersi verificato senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le autorità stanno procedendo agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica esatta. Sul posto anche un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto contro i blocchi di cemento allo svincolo: ferita la conducente Leggi anche: Si schianta con l'auto contro i blocchi di cemento del cantiere davanti al Rampigna [FOTO] Leggi anche: Si schianta con l'auto contro i blocchi di cemento del cantiere di via De Gasperi [FOTO] La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Blocchi di cemento a forma d'automobile a dimensione reale: ecco le barriere coralline artificiali installate a Miami - (LaPresse) Il gruppo no profit Reefline ha calato nell'oceano al largo di Miami Beach 22 auto in cemento armato di dimensioni reali nell'ambito della creazione di parchi di sculture sottomarine come ... video.corriere.it Perché non chiediamo il deposito cauzionale Nel noleggio auto tradizionale il deposito esiste per un motivo preciso: coprire un rischio che viene lasciato sul cliente. Blocchi sulla carta, franchigie, cauzioni… sono strumenti usati quando il rischio non è rea - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.