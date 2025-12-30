Autisti in Atm firmano contratti altri 15 under30

Quindici giovani under30 hanno sottoscritto stamattina un contratto di apprendistato presso Atm Messina, rafforzando il team di operatori di esercizio. Questa iniziativa conferma l’impegno dell’azienda nel potenziare la propria flotta green e nel favorire l’inserimento di nuove figure professionali. Atm continua così a investire nel capitale umano, promuovendo opportunità di crescita e sviluppo per i giovani talenti.

La famiglia di Atm cresce ancora, così come la sua flotta green. Stamattina, 15 ragazzi under 30 hanno firmato con l'Azienda Trasporti di Messina un contratto di apprendistato professionalizzante per il ruolo di operatore di esercizio. I nuovi autisti prenderanno servizio nei prossimi giorni

Messina, domani la firma dei contratti e la presentazione dei nuovi bus elettrici - 30, presso la sede di ATM Messina, si terrà la firma dei contratti dei nuovi operatori di esercizio, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ... strettoweb.com

Atm, 15 giovani firmano contratto di apprendistato. E ci sono altri 12 nuovi bus elettrici - MESSINA – Sono 15 i giovani under 30 assunti da Atm che oggi hanno firmato il loro contratto di apprendistato, implementando ulteriormente un folto gruppi di dipendenti in forte espansione negli ... msn.com

