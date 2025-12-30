Autista investito dal camion mentre scarica la merce

Un autista è stato investito da un camion mentre stava scaricando la merce in provincia di Padova. L’incidente, fortunatamente, non ha provocato conseguenze gravi grazie alla casualità. L’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sull’importanza di rispettare le norme di prevenzione per evitare incidenti di questo tipo.

Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Padova. Solo per pura casualità la vicenda non ha avuto esiti tragici. L'allarme è scattato oggi 30 dicembre attorno alle 10 del mattino in via dell'Artigianato a Boara Pisani. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 27 anni, autista, dipendente.

