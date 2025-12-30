Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta nel cortile di casa a Milano. Dai video condivisi sui social emerge la presenza di un uomo con capelli ricci corti e giubbotto scuro accanto a lei. L’ultimo post della giovane risale al 12 ottobre, quando aveva ripubblicato foto di una vacanza al mare in occasione del suo compleanno. La vicenda è oggetto di indagini da parte delle autorità.

Milano – L’ultimo post sui social risale allo scorso 12 ottobre, quando aveva ripubblicato alcuni scatti di una vacanza al mare di fine agosto, nei giorni in cui aveva compiuto 19 anni. Meno di un mese dopo, il 4 novembre, Aurora Livoli è sparita nel nulla, allontanandosi volontariamente dalla casa di Monte San Biagio, borgo di seimila anime in provincia di Latina, in cui viveva con i genitori adottivi. Inquadrata da una telecamera in via Paruta assieme a un uomo. È lei la ragazza trovata morta lunedì mattina nel cortile del super condominio di via Paruta 74-76 a Milano, semi svestita e con segni su collo e volto che fanno pensare a un’aggressione culminata con uno strangolamento: una telecamera l’ha ripresa la notte precedente mentre entrava nel complesso residenziale con un uomo, uscito da solo più di un’ora dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora Livoli trovata morta nel cortile: nei video con la 19enne un uomo con i capelli ricci corti e il giubbotto scuro

