Aurora Livoli trovata morta nel cortile | filmati al setaccio per rintracciare l’uomo ripreso con la 19enne

A Milano, è stata trovata morta Aurora Livoli nel cortile di casa. Le autorità stanno esaminando filmati e testimonianze per identificare l’uomo ripreso con la giovane, ultima volta visibile sui social il 12 ottobre. Aurora, che aveva appena compiuto 19 anni, aveva condiviso recenti foto di una vacanza al mare. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della sua morte.

Milano – L’ultimo post sui social risale allo scorso 12 ottobre, quando aveva ripubblicato alcuni scatti di una vacanza al mare di fine agosto, nei giorni in cui aveva compiuto 19 anni. Meno di un mese dopo, il 4 novembre, Aurora Livoli è sparita nel nulla, allontanandosi volontariamente dalla casa di Monte San Biagio, borgo di seimila anime in provincia di Latina, in cui viveva con i genitori adottivi. È lei la ragazza trovata morta lunedì mattina nel cortile del super condominio di via Paruta 74-76 a Milano, semi svestita e con segni su collo e volto che fanno pensare a un’aggressione culminata con uno strangolamento: una telecamera l’ha ripresa la notte precedente mentre entrava nel complesso residenziale con un uomo, uscito da solo più di un’ora dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aurora Livoli trovata morta nel cortile: filmati al setaccio per rintracciare l’uomo ripreso con la 19enne Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere Leggi anche: Milano, identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: è Aurora Livoli, 19enne di Latina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trovata morta, mezza nuda e con segni sul collo: una telecamera riprende una coppia entrare nel cortile; Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina; Il mistero della donna morta in via Paruta. In un video due persone fanno per appartarsi, dopo un’ora l’uomo va via da solo; Identificata la donna trovata morta a Cimiano: si chiama Aurora Livoli, romana di 19 anni. Tutti i dettagli. Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

