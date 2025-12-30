Aurora Livoli le tracce e i sospetti | i video l’uomo con il giubbotto scuro il cellulare sparito e le ultime telefonate

Aurora Livoli è al centro di indagini che coinvolgono dettagli come tracce, sospetti, video e l’assenza del suo cellulare. L’ultima attività sui social risale al 12 ottobre, con un post di ricordi di una vacanza al mare. La sua scomparsa, avvenuta poche settimane dopo il suo diciannovesimo compleanno, ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sua situazione attuale.

Milano – L'ultimo post sui social risale allo scorso 12 ottobre, quando aveva ripubblicato alcuni scatti di una vacanza al mare di fine agosto, nei giorni in cui aveva compiuto 19 anni. Meno di un mese dopo, il 4 novembre, Aurora Livoli è sparita nel nulla, allontanandosi volontariamente dalla casa di Monte San Biagio, borgo di seimila anime in provincia di Latina, in cui viveva con i genitori adottivi. Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano Inquadrata da una telecamera in via Paruta assieme a un uomo. È lei la ragazza trovata morta lunedì mattina nel cortile del super condominio di via Paruta 74-76 a Milano, semi svestita e con segni su collo e volto che fanno pensare a un'aggressione culminata con uno strangolamento: una telecamera l'ha ripresa la notte precedente mentre entrava nel complesso residenziale con un uomo, uscito da solo più di un'ora dopo. Caccia all'uomo nei video con Aurora: magro, capelli ricci corti e un giubbino scuro, la seguiva sul marciapiedi; Aurora Livoli trovata morta a Milano, il video diffuso per identificarla: è con un uomo che la segue; Aurora Livoli adottata a 5 anni, i genitori un tecnico odontoiatra e un'architetta. «Scappava spesso, ogni mese»; Aurora Livoli le tracce e i sospetti | nei video con la 19enne un uomo con i capelli ricci corti e il giubbotto scuro. Aurora Livoli adottata a 5 anni, i genitori un tecnico odontoiatra e un'architetta. «Scappava spesso, ogni mese» - Poco dietro, un ragazzo alto e magro con una felpa in pile bianca, ripreso dalla stessa telecamera.

Aurora Livoli, i 50 giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori. Caccia all’uomo alto e magro che era con lei - La vicenda di Aurora Livoli, 19enne scomparsa da Monte San Biagio e ritrovata morta dopo 50 giorni in un cortile a Milano. ilfattoquotidiano.it

Ragazza trovata morta in un cortile a Milano, è Aurora Livoli di Monte San Biagio - La giovane era scomparsa il 4 novembre ed è stata riconosciuta dal padre e dallo zio grazie ai filmati delle telecamere: la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo, trovato senza documenti e telefono ... latinaoggi.eu

Identificata la giovane trovata morta in un cortile a Milano con dei segni sul collo, aveva 19 anni. Aurora Livoli, nata a Roma e residente nella provincia di Latina, si era allontanata da casa a novembre - facebook.com facebook

#aurora livoli e il destino in comune con #paolo mendico: la ragazza morta a Milano frequentava la stessa scuola del 14enne suicida x.com

