Aurora Livoli identificata la giovane trovata morta a Milano | aveva 19 anni ed era nata a Roma

È stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni nata a Roma e residente nella provincia di Latina, trovata senza vita lunedì mattina in via Paruta a Milano. La notizia è stata confermata dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della sua morte.

Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Identificata la donna trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina - Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e resident ... rainews.it

L’hanno riconosciuta i genitori. Hanno visto le foto diffuse su giornali e tv e sono andati in caserma. Ha un nome la ragazza trovata morta ieri mattina nel cortile di un condomino di via Paruta a Milano: è Aurora Livoli, diciannove anni, nata a Roma ma resident x.com

