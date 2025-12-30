Aurora Livoli identificata la giovane trovata morta a Milano | 19 anni e nata a Roma ?si era allontanata da casa a Latina a novembre

È stata identificata Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni nata a Roma e residente a Latina, trovata senza vita in via Paruta a Milano. La giovane si era allontanata da casa a Latina a novembre. Le circostanze della sua morte sono al centro delle indagini delle autorità locali.

Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

AURORA LIVOLI: IDENTIFICATA LA RAGAZZA MORTA A MILANO, 19 ANNI, RICONOSCIUTA DAI GENITORI IN TV

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.