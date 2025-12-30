Aurora Livoli identificata la giovane trovata morta a Milano | 19 anni e nata a Roma ?si era allontanata da casa a Latina a novembre

È stata identificata Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni nata a Roma e residente a Latina, trovata senza vita in via Paruta a Milano. La giovane si era allontanata da casa a Latina a novembre. Le circostanze della sua morte sono al centro delle indagini delle autorità locali.

