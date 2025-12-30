Aurora Livoli i 50 giorni lontano da casa | dalla scomparsa alla telefonata ai genitori Caccia all’uomo alto e magro che era con lei

Aurora Livoli, giovane di 19 anni, è scomparsa e poi trovata morta a Milano. Dopo cinque giorni di mistero, si è scoperto che era stata affiancata da un uomo alto e magro. Questa vicenda ha portato a una vasta ricerca, culminata con una telefonata ai genitori. Di seguito, vengono ricostruiti i momenti chiave di quei 50 giorni di incertezza e di indagini.

Aurora Livoli aveva 19 anni e, per cinque giorni, non è stata che un corpo senza nome. Una ragazza trovata morta in un cortile di periferia, a Milano, di cui nessuno sapeva dire nulla. Nessun documento addosso, nessun telefono, nessun segno che potesse raccontare chi fosse o da dove venisse. Per giorni è rimasta invisibile anche nella morte. Dopo la diffusione da parte degli investigatori dell'Arma, finalmente è arrivata l'identificazione. Aurora era nata a Roma e viveva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Si era diplomata da poco all'Itis Pacinotti, nella sede di Fondi. Frequentava la stessa scuola di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che a settembre si è tolto la vita dopo episodi di bullismo.

Aurora Livoli aveva 19 anni. Era a Milano, in zona via Padova, dove il suo corpo è stato trovato senza vita in un cortile tra via Paolo Paruta e via Padova. Per Aurora, verità e giustizia. x.com

