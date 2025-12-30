Aurora Livoli, 19 anni di Latina, è stata trovata senza vita in via Paruta a Milano. La giovane era scomparsa dalla sua abitazione lo scorso 4 novembre. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della sua morte. La vicenda ha suscitato attenzione e attende sviluppi ufficiali.

Milano, 30 dicembre 2025 – Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni ed era scomparsa da casa lo scorso 4 novembre. È lei la ragazza trovata morta nel cortile interno del super condominio di via privata Paruta 74-76 alle 8.30 di lunedì 29 dicembre. Stando alle prime informazioni, la ragazza, nata a Roma e residente in provincia di Latina, non dava più notizie di sé dal 26 novembre, quando aveva contattato per l'ultima volta i genitori adottivi: in quell'occasione, aveva detto a mamma e papà che non aveva intenzione di tornare a casa, senza fornire alcuna indicazioni sul luogo in cui si trovasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano

