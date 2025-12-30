Aumento età pensionabile lo stop definitivo potrebbe arrivare nel 2026
Il ministro dell’Economia Giorgetti ha confermato che l’aumento dell’età pensionabile potrebbe essere definitivo nel 2026. La decisione, ancora in fase di valutazione, riguarda le proposte di riforma delle pensioni e il loro impatto sul sistema previdenziale italiano. Restano da chiarire i dettagli e le tempistiche, mentre il dibattito istituzionale prosegue per definire le future politiche in materia di previdenza.
Il ministro dell’Economia Giorgetti, al margine del voto sulla fiducia al Governo, ha risposto alle domande sull’aumento dell’età pensionabile. Il ministro ha chiarito che uno stop totale all’aumento non è previsto, ma che l’incremento sarà ridotto e diluito nel tempo. Inoltre, la Manovra interviene su più fronti della previdenza: dalla fine di Quota 103 e Opzione donna alla conferma, ma con risorse ridotte, dell’Ape sociale. Non mancano nuove regole che scatteranno dal 2027. Giorgetti sullo stop all’aumento dell’età pensionabile. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto sul tema dell’ aumento dell’età pensionabile, rispondendo alle domande dei giornalisti prima dell’ingresso nell’Aula della Camera per il voto sulla fiducia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
