Aumenti pedaggi autostrade 2026 | rincari diffusi su gran parte della rete

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un aumento, con aumenti fino all’1,9% su diverse tratte. La variazione riguarda gran parte della rete, con alcune sezioni soggette a specifiche deroghe o variazioni. Questi adeguamenti sono legati alle dinamiche di costo e gestione delle infrastrutture autostradali.

Dal 1° gennaio 2026 autostrade italiane con pedaggi più alti: adeguamenti fino all'1,9% su molte tratte, variazioni specifiche e deroghe su alcune sezioni. A partire dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti italiani dovranno fare i conti con un aumento generalizzato delle tariffe autostradali sul territorio nazionale. L'adeguamento dei pedaggi, in gran parte delle tratte italiane, deriva da meccanismi contrattuali di adeguamento automatico legati all'inflazione e da recenti decisioni giuridiche che hanno reso inevitabile l'aggiornamento delle tariffe. Come e perché aumentano i pedaggi. L'incremento medio previsto per la maggior parte della rete autostradale è pari circa all' 1,5%, secondo quanto riportato dalle principali fonti di informazione.

