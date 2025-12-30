Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 30 dicembre alle 15 | 00
Il 23 dicembre è stato firmato il nuovo contratto scuola 2022-24, che prevede aumenti e arretrati per docenti e personale ATA. Ma quando saranno effettivamente erogati? Qual è la differenza tra importo lordo e netto? Ne parleremo nel QUESTION TIME con Sciandrone (UIL Scuola Rua), in diretta martedì 30 dicembre alle 15:00. Restate aggiornati sulle tempistiche e le modalità di pagamento di queste novità contrattuali.
Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN, mentre la FLC CGIL ha scelto di non firmare. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 30 dicembre alle 15:00
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola, aumenti e arretrati per docenti e ATA: ecco tutte le cifre. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 7 novembre alle 16:00
Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 30 dicembre alle 15:00; Scuola, c’è il regalo di Natale: aumenti in busta paga e arretrati per insegnanti e Ata – tutti gli importi; Rinnovo contratto scuola, subito aumenti e arretrati, poi Ccnl 2025/27: nel 2026 altri soldi e nuove norme su diritti, precari, carriera. Parla Barbacci (Cisl); Di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti con la firma del nuovo contratto.
Ecco gli aumenti tabellari degli stipendi ATA e docenti da febbraio 2026 - 24 porta significativi aumenti tabellari degli stipendi per docenti e personale ATA. informazionescuola.it
Docenti e ATA, arretrati e aumenti 2026: quanto arriva in busta paga e quando - Dopo mesi di attesa, rinvii e buste paga “bloccate” sull’indennità di vacanza contrattuale, tra gennaio e febbraio 2026 dovrebbero final ... alphabetcity.it
Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it
Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto?
Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno Domani alle 15! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook
Un altro impegno mantenuto. Con la firma del nuovo contratto scuola arrivano aumenti medi fino a 150 euro mensili per gli insegnanti, risorse aggiuntive e arretrati sbloccati. Per questo Natale, il Governo conferma la sua attenzione verso chi ogni giorno forma x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.