Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 30 dicembre alle 15 | 00

Il 23 dicembre è stato firmato il nuovo contratto scuola 2022-24, che prevede aumenti e arretrati per docenti e personale ATA. Ma quando saranno effettivamente erogati? Qual è la differenza tra importo lordo e netto? Ne parleremo nel QUESTION TIME con Sciandrone (UIL Scuola Rua), in diretta martedì 30 dicembre alle 15:00. Restate aggiornati sulle tempistiche e le modalità di pagamento di queste novità contrattuali.

Docenti e ATA, arretrati e aumenti 2026: quanto arriva in busta paga e quando - Dopo mesi di attesa, rinvii e buste paga “bloccate” sull’indennità di vacanza contrattuale, tra gennaio e febbraio 2026 dovrebbero final ... alphabetcity.it

Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it

Un altro impegno mantenuto. Con la firma del nuovo contratto scuola arrivano aumenti medi fino a 150 euro mensili per gli insegnanti, risorse aggiuntive e arretrati sbloccati. Per questo Natale, il Governo conferma la sua attenzione verso chi ogni giorno forma x.com

