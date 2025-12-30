Aumentano i pedaggi ma non in Friuli Venezia Giulia | le tariffe resteranno invariate

Nel 2026, i pedaggi delle autostrade non subiranno aumenti in Friuli Venezia Giulia, grazie alla decisione di Autostrade Alto Adriatico e Strade dei Parchi di mantenere invariati i costi. Questa scelta rappresenta un’eccezione nel contesto nazionale, offrendo stabilità ai viaggiatori e alle aziende della regione. La notizia evidenzia l’impegno delle concessionarie nel garantire servizi di qualità senza gravare ulteriormente sugli utenti.

Autostrade Alto Adriatico non aumenterà il pedaggio nel 2026. L'annuncio arriva direttamente dalla società che, insieme a Strade dei Parchi, rappresenta l’unica Concessionaria in Italia a mantenere le tariffe invariate.Il motivoIl gruppo lo scorso 9 dicembre ha inviato una lettera al Ministero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

