Auguri solidali Premi e lotteria alla serata Rotary

Il Rotary Club Empoli ha organizzato una serata di auguri presso Villa di Loro, un evento che unisce spirito natalizio e solidarietà. Durante l’appuntamento, sono stati condivisi momenti conviviali e sono stati presentati premi e lotteria, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche. La serata ha coinvolto soci, familiari, ospiti e giovani del Rotaract, rafforzando il senso di comunità e solidarietà in un’atmosfera semplice e rispettosa.

EMPOLI Una serata di auguri che è diventata anche un'occasione di solidarietà. È il clima che si è respirato a Villa di Loro, sulle colline empolesi, dove si è svolto il tradizionale appuntamento natalizio del Rotary Club Empoli, tra soci, familiari, ospiti e tanti giovani del Rotaract, guidati dal presidente Samuele Masotti. Una partecipazione ampia, che ha visto la presenza di autorità rotariane, religiose e civili. Tra gli ospiti, l'assistente del Governatore in carica, Nadia Nesti e quella del precedente governatore, Lucia Cerri, il parroco della Collegiata di Sant'Andrea don Guido Engels, e i sindaci Alessandro Giunti (Capraia e Limite), Alessio Mantellassi (Empoli), Simone Londi (Montelupo Fiorentino), insieme alla vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti.

