Auguri di fine anno Schifani | La Sicilia cresce investiremo di più sul lavoro

Nel suo messaggio di fine anno, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha condiviso un bilancio degli sviluppi della regione e ha espresso fiducia nel futuro. Ricordando i progressi ottenuti, ha annunciato un incremento degli investimenti sul fronte del lavoro, sottolineando l’impegno per una crescita sostenibile e stabile nel 2025. Un messaggio di continuità e fiducia rivolto ai cittadini siciliani.

Un bilancio dell’anno che si chiude e un messaggio di fiducia per il futuro. Nel suo videomessaggio di fine anno, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha rivolto gli auguri ai cittadini, sottolineando i risultati raggiunti e le priorità per il 2025."Cari siciliani, alla fine di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Auguri di fine anno, Schifani: "La Sicilia cresce, investiremo di più sul lavoro" Leggi anche: Schifani sul caso Cuffaro: "Il suo partito fuori dalla giunta. La Sicilia cresce, andiamo avanti" Leggi anche: Schifani “Sicilia cresce più della media.FI? Leadership Tajani non in discussione” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I tradizionali auguri di fine anno di Schifani alla Stampa: con i cantieri che non esistono e i rendering che governano la Sicilia; NOTA PER I GIORNALISTI - Palazzo d'Orléans, lunedì 29 dicembre alle 11 Schifani incontra la stampa per auguri di fine anno; Regione, Schifani sul rimpasto: Mancano due caselle; Schifani : Sicilia in crescita, il Pil primo in Italia. Ora puntiamo su rifiuti e acqua. Gli auguri di Schifani per il nuovo anno, 'la Sicilia cresce' - "Cari siciliani, alla fine di quest'anno voglio rivolgermi alle famiglie, ai giovani in cerca di futuro, agli anziani che hanno costruito questa terra. ansa.it

