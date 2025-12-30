AUDITEL 2025 | MEDIASET LEADER IN TV RADIO E DIGITALE

Auditel 2025 mette in evidenza i risultati di ascolto di Mediaset, leader in TV, radio e digitale. Il report dell’anno evidenzia come il sistema crossmediale del Gruppo abbia saputo integrare efficacemente le diverse piattaforme, rafforzando la presenza e l’efficacia dei contenuti. Questa analisi fornisce una visione complessiva delle performance di Mediaset nel panorama mediatico nazionale, sottolineando la sua capacità di adattarsi alle nuove sfide del settore.

In occasione della chiusura dell'anno Auditel 2025, Mediaset presenta una panoramica dei risultati di ascolto registrati sull'intero anno, frutto della forza del sistema crossmediale del Gruppo, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. In TV sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il servizio pubblico di oltre 10 punti percentuali (Rai 30,3%). Per il terzo anno consecutivo, pur non rientrando questo risultato tra gli obiettivi strategici del Gruppo, Mediaset è primo editore anche sul totale pubblico televisivo, con una media del 37,5% di share, contro il 35,8% del servizio pubblico.

