Auditel 2025 incorona Mediaset | leader crossmediale tra tv radio e digitale

A fine 2025, Auditel ha confermato la posizione di Mediaset come leader crossmediale nel panorama italiano, evidenziando la sua presenza integrata tra televisione, radio e digitale. Questa analisi offre una panoramica dettagliata dell’assetto mediatico nazionale, riflettendo le tendenze e le dinamiche che caratterizzano il settore nel corso dell’anno.

Alla chiusura dell'anno Auditel 2025, Mediaset presenta una panoramica che fotografa con chiarezza l'assetto del sistema dei media italiani. I dati ufficiali Auditel confermano la solidità del modello crossmediale del Gruppo, capace di integrare televisione, radio e digitale e di trasformare questa sinergia in leadership di ascolti e consumi. Tv: primato sul target commerciale e sul totale pubblico. Sul target commerciale 15–64 anni, riferimento centrale per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il servizio pubblico di oltre dieci punti percentuali (Rai al 30,3%).

