Atteso il voto finale sulla Manovra

La Legge di Bilancio si avvicina alla sua fase conclusiva alla Camera dei Deputati. Oggi sono previste le dichiarazioni di voto a partire dalle 11, trasmesse in diretta televisiva, seguite dal voto finale stimato intorno alle 13. La discussione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della Manovra, che definisce le linee guida economiche e finanziarie del prossimo anno.

8.10 Legge di Bilancio in dirittura d'arrivo alla Camera. Oggi le dichiarazioni di voto dalle 11 in diretta tv, poi il voto finale, atteso intorno alle 13. Ieri la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125. La seduta è andata avanti a oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

