Attacco saudita contro armi emiratine Cosa accade in Yemen?

Nella notte, l’Arabia Saudita ha condotto un attacco aereo contro Mukalla, nel contesto del conflitto in Yemen. Questo episodio rappresenta una nuova tensione tra Riyadh e gli Emirati Arabi Uniti, influenzando gli equilibri nel fronte anti-Houthi. Analizzare gli sviluppi di questa operazione permette di comprendere meglio le dinamiche in gioco e le implicazioni per la stabilità nella regione.

L’attacco aereo condotto questa notte dall’Arabia Saudita contro la città portuale yemenita di Mukalla segna un nuovo e delicato punto di frizione all’interno del fronte anti-Houthi e mette ulteriormente sotto pressione i rapporti tra Riyadh e Emirati Arabi Uniti. Secondo la versione ufficiale saudita, il raid ha colpito un carico di armi e veicoli militari destinati alle forze separatiste del Southern Transitional Council (Stc), arrivato via mare dal porto emiratino di Fujairah. In una nota diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale saudita, la coalizione guidata dal Regno ha affermato che le navi coinvolte avevano i dispositivi di tracciamento disattivati e che il carico rappresentava una “minaccia imminente” alla pace e alla stabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

