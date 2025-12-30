Attacco saudita contro armi emiratine Cosa accade in Yemen?
Nella notte, l’Arabia Saudita ha condotto un attacco aereo contro Mukalla, nel contesto del conflitto in Yemen. Questo episodio rappresenta una nuova tensione tra Riyadh e gli Emirati Arabi Uniti, influenzando gli equilibri nel fronte anti-Houthi. Analizzare gli sviluppi di questa operazione permette di comprendere meglio le dinamiche in gioco e le implicazioni per la stabilità nella regione.
L’attacco aereo condotto questa notte dall’Arabia Saudita contro la città portuale yemenita di Mukalla segna un nuovo e delicato punto di frizione all’interno del fronte anti-Houthi e mette ulteriormente sotto pressione i rapporti tra Riyadh e Emirati Arabi Uniti. Secondo la versione ufficiale saudita, il raid ha colpito un carico di armi e veicoli militari destinati alle forze separatiste del Southern Transitional Council (Stc), arrivato via mare dal porto emiratino di Fujairah. In una nota diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale saudita, la coalizione guidata dal Regno ha affermato che le navi coinvolte avevano i dispositivi di tracciamento disattivati e che il carico rappresentava una “minaccia imminente” alla pace e alla stabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Arabia Saudita, bombe su un porto in Yemen: colpita nave con carico di armi
Leggi anche: La coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati nello Yemen: cosa sappiamo
Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: colpita nave con carico di armi; L'Arabia Saudita lancia un attacco aereo contro una spedizione militare nel porto yemenita di Mukalla; Israele, Idf apre il fuoco vicino a una pattuglia Unifil: un militare ferito; “Operazione militare limitata”: l’Arabia Saudita bombarda il porto yemenita; prende di mira la presunta spedizione di armi arrivata dagli Emirati Arabi Uniti.
Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: colpita nave con carico di armi - (LaPresse) L'Arabia Saudita ha bombardato martedì 30 dicembre la città portuale yemenita di Mukalla dopo l'arrivo di quello che è stato definito ... stream24.ilsole24ore.com
Coalizione a guida saudita bombarda in Yemen navi con armi provenienti dagli Emirati - Mukalla in Yemen, colpendo un’ingente quantità di armi e veicoli da combattimento provenienti dagli Emirati Arabi ... ilmessaggero.it
La coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati nello Yemen: cosa sappiamo - Il governo riconosciuto da al Alimi dichiara lo stato di emergenza e annulla il patto di sicurezza con Abu Dhabi ... today.it
Le tensioni stanno aumentando e la regione è sull'orlo del baratro. #ArabNews
Arabia Saudita, bombe su un porto in Yemen: colpita nave con carico di armi - facebook.com facebook
La coalizione a guida saudita nello Yemen ha lanciato un attacco aereo contro quello che ha definito "supporto militare straniero" nel porto di Mukalla. Nel mirino due navi arrivate dal porto emiratino di Fujairah che, secondo un portavoce della co x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.