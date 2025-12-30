In questa fase, Marcus Thuram sta affrontando un momento di scrutinio tra i tifosi dell'Inter, che esprimono preoccupazioni sul suo rendimento. La critica pubblica in diretta evidenzia le aspettative e le sfide dell’attaccante francese nel contesto nerazzurro, sottolineando l’importanza di continuità e prestazioni convincenti per mantenere il supporto dei sostenitori.

Marcus Thuram è finito nel mirino della critica in diretta con i tifosi nerazzurri che sono preoccupati per il rendimento dell’attaccante francese. La vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta non ha lesinato delle critiche nei confronti di Marcus Thuram, attaccante francese che sta facendo fatica nel trovare lo stesso rendimento delle ultime stagioni. Marcus Thuram nel mirino della critica (Ansa Foto) – tvplay.it Il successo in casa dell’Atalanta ha riportato immediatamente l’Inter in vetta alla classifica anche se non sono mancate delle critiche nei confronti dei nerazzurri, in particolare nei confronti di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Attacco in diretta, Thuram nel mirino: è gelo nerazzurro

Inter, dubbio in attacco: Bonny o Thuram con Lautaro contro il Genoa. Le news - Nel VIDEO l’inviato a Milano Matteo Barzaghi fa il punto sulla formazione che Chivu dovrebbe mettere in campo contro l’ex ... sport.sky.it

L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino - L'idea, al momento un po' balzana, è venuta alla dirigenza dell'Inter: la Juve vuole Davide Frattesi? sportmediaset.mediaset.it

Inter, occhi sull'attacco del futuro: nel mirino N'Guessan del Tolosa, protagonista al Mondiale U20 - L'attacco del presente dell'Inter lascia tranquilli dirigenti e tifosi nerazzurri, con Thuram e Lautaro Martinez che hanno trovato in Bonny e Pio Esposito giocatori in grado di concedergli riposo ... tuttomercatoweb.com

Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-si - facebook.com facebook

Su @FcInterNewsit da mesi ci stiamo interrogando, in diretta e con i nostri spettatori, sui limiti di questa Inter. Partendo dal presupposto che esiste ovviamente un qualcosa di bello, tradotto in campo, che ci sta regalando comunque un qualcosa di unico come x.com