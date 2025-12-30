Atletica leggera Sofia Ferrari che giornata! Domani ’sfida’ Nadia Battocletti

Sofia Ferrari si prepara alla sfida di domani contro Nadia Battocletti alla Boclassic di Bolzano, una delle tappe più importanti dell’atletica leggera su strada. L’evento, che si svolge ogni anno a San Silvestro, vede protagonisti anche tre giovani atleti della Corradini Rubiera, pronti a vivere un’esperienza significativa nel panorama internazionale.

La Boclassic di quest’anno, la corsa internazionale su strada che si svolge a Bolzano per San Silvestro, parla decisamente reggiano e con tre ragazzi della Corradini Rubiera che non dimenticheranno questa esperienza unica. Tra i partenti della gara élite maschile c’è Giuseppe Gravante, mentre in quella femminile ci sono due belle presenze, quella di Sara Nestola e di Sofia Ferrari. Inoltre in campo femminile prende il via anche Federica Zanne che è allenata a Rubiera da Stefano Baldini, mentre tra i maschi è iscritto pure il rubierese acquisito Pietro Riva. Ripartiamo dalla gara femminile, costruita giustamente per Nadia Battocletti che come avversarie ha 19 ragazze tra le quali due valide africane e altre due europee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atletica leggera. Sofia Ferrari fa boom sui 3000 piani - Buone nuove da Busto Arsizio per l’atletica leggera reggiana, con Sofia Ferrari (foto), junior della Corradini al primo anno di categoria, che arriva quinta in una gara per assolute, migliorando il ... ilrestodelcarlino.it

Europei, bilancio positivo. Ferrari si fa valere in finale - Si sono conclusi ieri a Tampere, in Finlandia, i campionati europei juniores d’atletica leggera e la prestazione delle due atlete reggiane è stata prestigiosa. ilrestodelcarlino.it

Atletica leggera: risultati non soddisfacenti agli Europei per i quattro mezzofondisti reggiani. Ferrari sfortunata: è solo 31esima - Non è proprio andata molto bene ai quattro mezzofondisti reggiani presenti a Lagoa, in Portogallo, ai campionati europei di ... msn.com