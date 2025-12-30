Samardzic si sta delineando come uno dei talenti più ambiti per il mercato invernale. Le società di Serie A, tra cui Lazio, Fiorentina e Napoli, sembrano interessate al suo acquisto, valutando le possibilità di rinforzare le rispettive rose. La situazione resta in evoluzione, con le trattative che potrebbero definire il futuro del giocatore nelle prossime settimane.

Bergamo, 30 dicembre 2025 – Tutti lo vogliono. Tutti lo cercano. Lazio, Fiorentina, persino il Napoli. Lazar Samardzic rischia di essere uno dei nomi più caldi del mercato invernale che si sta per aprire. Il fantasista serbo, nato e cresciuto a Berlino, dove ha fatto la trafila nel settore giovanile dell’ Hertha, 24 anni da compiere a febbraio, e’ uno dei giocatori più ambiti in questo mercato di riparazione. L’ Atalanta, che lo ha acquistato lo scorso anno dall’ Udinese con un’operazione da 25 milioni complessivi, non è ancora convinta di cederlo e comunque non per una cifra inferiore ai 20 milioni più bonus vari, per non avere una minus valenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Samardzic piace a Lazio, Napoli e Fiorentina come rinforzo invernale

Leggi anche: Atalanta, Samardzic piace alla Lazio. Sostituto top in Serie A

Leggi anche: Samardzic Fiorentina, il centrocampista piace molto a Vanoli: le ultimissime sulla trattativa con l’Atalanta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Casting Lazio per un ruolo da mezzala: 4 nomi (tutti dell'Atalanta) in lista; Fiorentina, interesse per Lazar Samardzic dell'Atalanta: concorrenza della Lazio. Piace anche Brescianini; Samardzic all'Atalanta non decolla: dall'errore contro l'Inter alle voci su Lazio e Fiorentina, l'addio a gennaio ora è possibile; Lazio, Samardzic e Loftus-Cheek tra gli obiettivi di mercato: ecco le trattative sbloccate.

Atalanta, Samardzic piace a Lazio, Napoli e Fiorentina come rinforzo invernale - Il 23enne fantasista serbo non sta trovando spazio nemmeno con Palladino, ma la sua cessione non è scontata. sport.quotidiano.net