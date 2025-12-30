Atalanta-Roma dove vederla | tv streaming e orario del big match

Atalanta-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, si disputa alla New Balance Arena. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con attenzione anche al ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Di seguito, le modalità di visione in tv e streaming, e l’orario ufficiale dell’incontro.

Il 2026 della Serie A si apre con una sfida che pesa per classifica e simboli. Atalanta e Roma si affrontano alla New Balance Arena nella diciottesima giornata di campionato, in un incrocio che segna anche il ritorno a Bergamo, da avversario, di Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 3 gennaio alle 20:45. La partita arriva in un momento delicato per entrambe. L’Atalanta cerca continuità dopo risultati altalenanti, la Roma difende una posizione di classifica che vale l’Europa che conta. Il contesto è quello delle grandi notti di campionato, senza bisogno di ulteriori presentazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma, dove vederla: tv, streaming e orario del big match Leggi anche: Roma-Udinese, dove vederla: orario, diretta TV e streaming del match all’Olimpico Leggi anche: Roma-Viktoria Plze?: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni del match di Europa League Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta; Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Atalanta-Inter, orari e dove vederla in TV. Atalanta-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta- sport.virgilio.it

Atalanta-Inter, dove vederla in TV e streaming gratis su DAZN: orario e formazioni ufficiali - Inter è il posticipo della 17a giornata di campionato, in programma alle 20:45 in esclusiva a pagamento su DAZN (e per 2 milioni di utenti, in ... fanpage.it

Atalanta-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A - 45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ... tuttosport.com

Fiorentina-Hellas Verona 1-2: gol e highlights | Serie A

Davide Massa is the referee assigned to Lazio-Napoli, while Atalanta-Roma is officiated by Michael Fabbri, and Inter-Bologna goes to Marco Guida. #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere, venerdì 2 gennaio, l'anticipo della 18/a giornata di serie A, Cagliari-Milan. Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce e Fabbri di Ravenna per Atalanta-Roma , in programma sabato 3. Inter-Bolo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.