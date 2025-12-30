Atalanta Inter bergamaschi multati dopo il match | il motivo

Dopo il match tra Atalanta e Inter, la società nerazzurra è stata multata di 1.500 euro a causa di comportamenti scorretti dei tifosi bergamaschi. La decisione è stata presa in seguito a verifiche sulle condotte durante la partita, che hanno violato le normative sportive e di comportamento previste dalla legge. Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere un clima di rispetto e correttezza negli eventi sportivi.

Atalanta Inter. L' Atalanta è stata recentemente multata per 1.500 euro a causa di comportamenti scorretti dei propri tifosi durante la partita contro l' Inter. In particolare, il lancio di petardi, fumogeni e bottigliette ha attirato l'attenzione delle autorità sportive, che continuano a vigilare sulla sicurezza negli stadi. La sanzione evidenzia l'impegno delle istituzioni nel garantire un ambiente sicuro per giocatori e spettatori e nel promuovere comportamenti responsabili da parte del pubblico. Oltre all' Atalanta, altre squadre italiane hanno ricevuto provvedimenti simili. Il Lecce è stato multato per 8000 euro, la Lazio per 7000 e la Fiorentina per 5000, mentre il Bologna ha subito una sanzione di 2000 euro.

