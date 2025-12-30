Asti-Cuneo apre l' autostrada del vino

L'apertura dell'autostrada tra Asti e Cuneo rappresenta un passo importante per la regione del Piemonte, migliorando i collegamenti tra le due città. Sebbene i lavori abbiano richiesto più tempo del previsto e il progetto sia stato definito “l'incompiuta del Nord”, l'inaugurazione permette di valorizzare ulteriormente il territorio e facilitare il movimento tra le aree vinicole e le zone urbane.

Collega Asti a Cuneo, ma, per la lentezza dei lavori di realizzazione, la chiamavano l'incompiuta del Nord. Ci sono voluti 34 anni dalla prima concessione, 25 dall’avvio dei cantieri. Decisamente troppo, per completare 90 chilometri di autostrada, quasi tutti in pianura. Ma ora la A33 è finalmente realtà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Asti-Cuneo, apre l'autostrada del vino Leggi anche: Dopo oltre 30 anni di attesa apre l'autostrada Asti-Cuneo ma tutti i lavori finiranno nell'aprile 2026 Leggi anche: Fine di un’odissea: l’Asti-Cuneo apre dal 30 dicembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aprirà al traffico a partire da domani l’autostrada Asti-Cuneo; Dopo oltre 30 anni di attesa apre l'autostrada Asti-Cuneo ma tutti i lavori finiranno nell'aprile 2026; Oggi s’inaugura l’autostrada Asti-Cuneo, da domani si apre; Apre l’autostrada Asti-Cuneo, l’eterna incompiuta: “Un giorno storico atteso trent’anni”. Asti-Cuneo, dopo oltre trent'anni di attese e speranze tradite, apre al traffico l'ultimo lotto tra Alba Ovest e Cherasco [FOTO e VIDEO] - Fino ad aprile, quando i lavori saranno ultimati, i mezzi transiteranno su una sola carreggiata a doppio senso di marcia. lanuovaprovincia.it

Apre l’autostrada Asti–Cuneo: traffico attivo da domani, lavori conclusi entro aprile 2026 - Gratuito il tratto Alba Ovest–Cherasco fino a fine lavori, previsti per aprile 2026 ... mentelocale.it

Autostrade, percorribile da oggi la Asti-Cuneo - Dopo trent’anni di attesa, apre oggi al traffico l’autostrada Asti–Cuneo che sarà interamente percorribile lungo tutto il tracciato, da Asti verso Cuneo. uominietrasporti.it

Dicembre 2019: il moncone dell’Asti Cuneo finiva nei campi Dicembre 2025: l’Asti Cuneo è aperta e interamente percorribile - facebook.com facebook

Annunciato ufficialmente il completamento dell’autostrada Asti–Cuneo, un’opera attesa da oltre trent’anni e strategica per la mobilità e la competitività del Piemonte x.com

