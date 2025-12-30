La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il diniego all'espulsione di Mohamed Shahin, imam di Torino, sospeso dall'Italia con un provvedimento del ministro Piantedosi. La decisione ribadisce la necessità di valutare attentamente le misure di allontanamento, rispettando i diritti e le procedure previste dalla legge. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate alla gestione delle figure religiose sul territorio nazionale.

La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assist dei giudici all'imam di Torino: confermato il no all'allontanamento dall'Italia

Leggi anche: Soldi ad Hamas, spunta anche l’imam di Torino, tirato in ballo da uno dei 9 arrestati. I giudici lo sanno?

Leggi anche: Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin. L’irritazione della premier Meloni: «La sicurezza è impossibile se dei giudici annullano ogni misura»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Assist dei giudici all'imam di Torino: confermato in appello il no all'allontanamento dall'Italia - Per i magistrati, Mohamed Shahin deve essere considerato "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione ... ilgiornale.it