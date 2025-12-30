Assenza per malattia o per cura senza una certificazione rilasciata da struttura pubblica o medico convenzionato è ingiustificata Cosa si rischia

L’assenza per malattia o cure senza certificazione valida può essere considerata ingiustificata. La Corte di Cassazione evidenzia che, nel pubblico impiego, assenze superiori a tre giorni in due anni o più di sette giorni in dieci anni possono portare al licenziamento disciplinare. È importante rispettare le procedure e presentare la documentazione richiesta per evitare conseguenze disciplinari e garantire la regolarità dell’assenza.

La Corte di Cassazione affronta un caso di assenza priva di valida giustificazione ricordando che nel pubblico impiego le assenze per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni possono comportare l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001.

