Assalto armato in una villa alle porte di Modena famiglia legata e rapinata Caccia ad una banda

Nelle campagne di Modena, tra i Torrazzi e il fiume Panaro, si è verificato un assalto armato in una villa isolata. La famiglia presente è stata legata e rapinata, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La vicenda evidenzia il rischio di episodi criminosi in zone periferiche e la necessità di maggiori controlli sul territorio.

Una villa isolata, situata nelle campagne modenesi tra l'area dei Torrazzi e il fiume Panaro, è stata teatro di una rapina violenta. Un colpo evidentemente studiato con attenzione da parte di una banda di criminali professionisti, probabilmente originari dell'est Europa.

