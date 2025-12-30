Assalto all' oratorio | ladri trovati con il kit dello scasso

Due giovani sono stati fermati con un kit da scasso all’interno di un oratorio. I ladri avevano l’obiettivo di sottrarre beni e materiali destinati alle attività della struttura. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto, contribuendo a tutelare un luogo importante per la comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci per proteggere i beni pubblici e sociali.

Ladri in oratorio. Due giovani, muniti di arnesi da scasso, avevano l'intenzione di portare via materiale e beni destinati alla struttura. I due - un 22enne di origine bosniaca e un 23enne romano - sono stati arrestati dalle forze dell'ordine.Il tutto è avvenuta nella zona di piazza Lorenzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Assalto all'oratorio: ladri trovati con il kit dello scasso Leggi anche: Ladri in fuga dopo l’inseguimento. Trovati arnesi da scasso nel suv Leggi anche: Sorpresi con un kit da scasso lungo le vie del paese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Uggiano La Chiesa, assalto al bancomat della Bpp: la «marmotta» fallisce, i ladri fuggono a mani vuote - Ad essere preso di mira questa volta è stato lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese, intorno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cura Carpignano, assalto al capannone Sda: i ladri trovano la cassaforte vuota, rubano scatole di smartphone - Cura Carpignano (Pavia) – Sono entrati per rubare i soldi dalla cassaforte, che però hanno trovato vuota. ilgiorno.it

Assalto alla cassaforte di un imprenditore: ladri in fuga con oltre ottomila euro - Nella serata di martedì raid di oro e denaro per un valore di circa ottomila euro in casa di un imprenditore da qualche tempo in pensione. ilmessaggero.it

CRONACA - ASSALTO NELLA NOTTE ALLA BPER DI Genzano di Lucania La filiale della Bper di Genzano di Lucania è stata colpita da un'esplosione questa notte. Due deflagrazioni hanno danneggiato la facciata dello stabile in corso Vittorio Emanuele. Il - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.