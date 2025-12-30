Aspettando il nuovo anno Feste in piazza teatro e tanto sano divertimento

L’Empolese Valdelsa si appresta ad accogliere il nuovo anno con un programma di eventi, musica e spettacoli distribuiti sul territorio. Le feste in piazza e le iniziative teatrali offrono opportunità di divertimento e socialità in modo semplice e genuino, contribuendo a creare un clima di convivialità e attesa per il 2025.

Il conto alla rovescia verso il nuovo anno è iniziato e anche l’Empolese Valdelsa si prepara a salutare il 2025 con una lunga notte di eventi, musica e spettacoli diffusi. Dal centro di Empoli ai comuni limitrofi, non mancano le occasioni per trascorrere San Silvestro tra piazze animate, feste nei circoli, appuntamenti per famiglie, serate a teatro e. acrobazie. A Empoli, la giornata di domani si apre già dalla mattina con un’iniziativa dedicata ai più piccoli. A Palazzo Leggenda, alle 10.30, la biblioteca propone "Una Torre di Storie. Letture piccine picciò", laboratorio di lettura rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni, per chiudere l’anno all’insegna dei libri e della fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

