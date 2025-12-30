Aspettando il nuovo anno Feste in piazza teatro e tanto sano divertimento

L’Empolese Valdelsa si appresta ad accogliere il nuovo anno con un programma di eventi, musica e spettacoli distribuiti sul territorio. Le feste in piazza e le iniziative teatrali offrono opportunità di divertimento e socialità in modo semplice e genuino, contribuendo a creare un clima di convivialità e attesa per il 2025.

Il conto alla rovescia verso il nuovo anno è iniziato e anche l’Empolese Valdelsa si prepara a salutare il 2025 con una lunga notte di eventi, musica e spettacoli diffusi. Dal centro di Empoli ai comuni limitrofi, non mancano le occasioni per trascorrere San Silvestro tra piazze animate, feste nei circoli, appuntamenti per famiglie, serate a teatro e. acrobazie. A Empoli, la giornata di domani si apre già dalla mattina con un’iniziativa dedicata ai più piccoli. A Palazzo Leggenda, alle 10.30, la biblioteca propone "Una Torre di Storie. Letture piccine picciò", laboratorio di lettura rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni, per chiudere l’anno all’insegna dei libri e della fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aspettando il nuovo anno. Feste in piazza, teatro e tanto sano divertimento Leggi anche: Il Natale a due facce nel giorno dell'Immacolata: il sano divertimento in piazza e la guerriglia in via Perosi Leggi anche: Forlì che brilla, parte il conto alla rovescia per il Capodanno in piazza. "Tantissima attesa. Sarà una serata di sano divertimento" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno Bergamo 2025-2026: le iniziative in città e provincia; Aspettando il nuovo anno. Feste in piazza, teatro e tanto sano divertimento; Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno; Feste a Pescara: negli alberghi pioggia di prenotazioni aspettando Nannini e Irama. Valle d’Aosta mostre e feste. Un brindisi all’anno nuovo - Il viaggio parte alla scoperta della Valle d’Aosta, una piccola regione che offre tantissime cose da fare e non ... quotidiano.net

Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo - Scandicci si prepara ad aspettare il nuovo anno con il concertone di Daniele Silvestri, dalle 22 in piazza della resistenza, a seguire dj Maghero. lanazione.it

Feste di musica a teatro: sinfonica, lirica e operetta aspettando il concerto di Capodanno alla Fenice - Gli appuntamenti nelle province del Veneto La musica classica e l’opera (ma anche l’operetta) saranno i due fedeli compagni con cui passare ... corrieredelveneto.corriere.it

ASPETTANDO IL NUOVO ANNO… …riempi il carrello delle cose giuste! Da Coop ti aspettano offerte speciali di Capodanno su tutto il necessario per festeggiare Offerte valide dal 30 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026 Per ogni 20 euro di spesa, - facebook.com facebook

Abbracciare Alemanno. A Rebibbia. In attesa di poterlo fare quando sarà di nuovo in libertà. Perché dovrà finire questa pena legata alla passione politica. Grazie, Gianni, per quest’oretta trascorsa insieme #Alemanno #Rebibbia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.