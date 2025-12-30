Askatasuna pronta la battaglia legale

Sullo sgombero di Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre, si avvia una procedura legale. Due cittadini coinvolti nel comitato promotore del patto con il Comune di Torino hanno presentato richiesta per approfondire la vicenda. La situazione si inserisce in un contesto di confronto tra le parti interessate, con l’obiettivo di chiarire le circostanze e le eventuali implicazioni legali dell’evento.

Sullo sgombero di Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre, si prepara una battaglia legale. Due cittadini del comitato dei proponenti il patto con il comune di Torino hanno fatto richiesta. Sgombero di Askatasuna, parte la battaglia legale. Askatasuna, parte la battaglia legale dopo lo sgombero: chiesti tutti gli atti a Comune, Prefettura e Questura - Il Comitato dei proponenti del Patto di collaborazione prepara il ricorso: sotto esame tempi, decisioni e legittimità dell'operazione del 18 dicembre scorso

Askatasuna, comitato per 'patto con il Comune' avvia battaglia legale contro lo sgombero - Due cittadini che hanno fatto parte del Comitato dei proponenti del 'patto' con il Comune, hanno chiesto a Palazzo Civico, ... ansa.it

Battaglia legale contro lo sgombero di Askatasuna: chiesto l'accesso agli atti - La richiesta di due cittadini del comitato che aveva proposto il patto con il Comune: l'obiettivo è verificare limiti e legittimità dell'intervento ... rainews.it

Oggi a Torino al fianco della comunità di askatasuna abbiamo documentato i fatti, le violente cariche della polizia già pronta allo scontro, massiccio bombardamento di lacrimogeni e ci siamo chiesti per l'ennesima volta (anche in russo) su come mai ci sono se - facebook.com facebook

