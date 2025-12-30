Ascolti tv vince ‘Se fossi te’ su Rai1

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiction 'Se fossi te', trasmessa il 29 dicembre su Rai1, si è aggiudicata la prima serata, conquistando il pubblico e ottenendo il miglior riscontro in termini di ascolti. La produzione si distingue per la sua narrazione e la qualità della realizzazione, confermando l'interesse degli spettatori verso le storie di approfondimento e riflessione.

(Adnkronos) – La fiction 'Se fossi te', in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3.104.000 spettatori, raggiungendo il 20,8% di share. Medaglia d'argento per 'Ennio Doris – C’è anche domani' su Canale 5 che ha raccolto 1.386.000 spettatori con uno share del 9,8% mentre su Rete 4 'Non . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025: vince Rai1 con Se Fossi Te, sfida serrata nell’Access Prime Time

Leggi anche: Ascolti tv, vince Se Fossi te, bene anche il Milionario

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ascolti tv vince 8216seAscolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1 - La fiction 'Se fossi te', in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3. cn24tv.it

ascolti tv vince 8216seAscolti Tv, i dati Auditel di martedì 29 dicembre 2025: trionfo di Se Fossi Te con Chiatti e Bocci, male Il Collegio - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di martedì 29 dicembre 2025:, ecco quale programma televisivo o film ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. comingsoon.it

Ascolti tv, Sandokan chiude vincendo (ma ancora in discesa). Le Iene impennano. Floris dà due giri Bianca Berlinguer... - I trend Auditel - La fiction di Rai1 con Can Yaman cala ma vince, La notte nel cuore si difende. affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.