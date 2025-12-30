Ascolti tv vince ‘Se fossi te’ su Rai1

La fiction 'Se fossi te', trasmessa il 29 dicembre su Rai1, si è aggiudicata la prima serata, conquistando il pubblico e ottenendo il miglior riscontro in termini di ascolti. La produzione si distingue per la sua narrazione e la qualità della realizzazione, confermando l'interesse degli spettatori verso le storie di approfondimento e riflessione.

Ascolti Tv, i dati Auditel di martedì 29 dicembre 2025: trionfo di Se Fossi Te con Chiatti e Bocci, male Il Collegio - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di martedì 29 dicembre 2025:, ecco quale programma televisivo o film ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. comingsoon.it

Ascolti tv, Sandokan chiude vincendo (ma ancora in discesa). Le Iene impennano. Floris dà due giri Bianca Berlinguer... - I trend Auditel - La fiction di Rai1 con Can Yaman cala ma vince, La notte nel cuore si difende. affaritaliani.it

Ascolti TV | Domenica 28 Dicembre 2025. Vince Se Fossi Te (18.9%), il Milionario al 18.4%. Testa a testa De Martino (24.7%) vs Scotti (25.8%) Tutti i dati - facebook.com facebook

Complimenti a @RaiUno @AffariTuoiRai @ste_demartino @sarrus88 @herbertballeri per gli Ascolti con 4.653.000 24,69% #AffariTuoi vince in sovrapposizione dalle 20:48- 21:39. Parte già sopra poi viene superato e poi nuovamente sopra x.com

