Ascolti tv stravince Se fossi te flop per Ennio Doris

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre, gli ascolti televisivi hanno mostrato una preferenza per Se fossi te, che ha conquistato il pubblico. Invece, il film trasmesso su Canale 5 e il debutto de Il Collegio non hanno raggiunto risultati soddisfacenti, evidenziando le diverse dinamiche di gradimento tra i programmi in prima serata. Questi dati offrono uno spaccato delle preferenze degli spettatori in questa giornata.

I dati del 29 dicembre degli ascolti tv assegnano la vittoria a Se fossi te, malissimo il film su Canale 5 e il debutto de Il Collegio. Bene, nel pomeriggio, Dentro la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv stravince se fossi te flop per ennio doris

© Ildifforme.it - Ascolti tv, stravince Se fossi te, flop per Ennio Doris

Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025: Se Fossi Te domina, flop Ennio Doris e Il Collegio

Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025. Se Fossi Te domina (20.8%), flop Ennio Doris (9.8%), male Il Collegio (3.5%)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ascolti tv stravince fossiAscolti tv ieri (29 dicembre): Rai 1 asfalta Canale 5, Il Collegio parte male, Scotti respira - Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota torna ad allungare su Affari Tuoi, bene Conticini: tutti i dati Auditel ... libero.it

ascolti tv stravince fossiAscolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025: Se Fossi Te domina (20,8%), flop Ennio Doris (9,8%) e male Il Collegio (3,5%) - La serata di lunedì 29 dicembre 2025 ha visto Rai1 protagonista con il programma Se Fossi Te, seguito da 3. quilink.it

Ascolti del 29 dicembre: “Se Fossi Te” ed “Ennio Doris – C’è anche domani” - 000 spettatori (share 20,8%) Canale 5, Ennio Doris – C’è anche domani: 1. sorrisi.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.