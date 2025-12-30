La serata di lunedì 29 dicembre 2025 ha visto Rai1 primeggiare nel prime time con il programma Se Fossi Te, che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. La programmazione ha anche ricordato il fallimento di Ennio Doris e l’andamento deludenti de Il Collegio, evidenziando le scelte e le tendenze della serata televisiva di ieri.

La serata di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, ha visto Rai1 dominare il prime time con il programma Se Fossi Te, seguito da 3.104.000 spettatori pari al 20,8% di share. Su Canale5, Ennio Doris – C’è anche domani si ferma a 1.386.000 spettatori con il 9,8%, mentre su Rai2 Il Collegio ottiene solo 505.000 spettatori (3,5%). Su Italia1, il film Will Hunting – Genio ribelle ha intrattenuto 984.000 spettatori con il 6,2%, mentre su Rai3 Vita da gatto segna 723.000 spettatori (4%). Rete4 con Non ci resta che piangere raccoglie 997.000 spettatori (6,3%), e La7 con La Torre di Babele arriva a 670.000 spettatori (3,6%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025: Se Fossi Te domina, flop Ennio Doris e Il Collegio

